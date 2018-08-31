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خطيب جمعة: أصحاب " الحسب والنسب" من البلطجية

قبلي وبحري

مدير اوقاف المنيا
مدير اوقاف المنيا

جمال زكى

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مركز المنيا

محافظة لمنيا

خطبة لجمعة

مسجد الشهداء

 وصف خطيب مسجدالشهداء بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا الشيخ عاصم محمد عيد،  أصحاب "النسب والحسب" في خطبته  ، بأنهم فئة من البلطجية وأصحاب النفوذ والذين يسيطرون على المجتمع بمالهم وقوتهم، ما أثار غضب عدد  كبير من الأهالى  والمصلين  داخل المسجد.

وأجرى عدد من المصلين اتصالات بمدير أوقاف المنيا الشيخ طارق جارحى، وتحدثوا عن  سوء اختيار الخطيب للألفاظ والمصطلحات حين وصف  ضوابط اختيار الزوج للزوجة قبل الزواج.
وكانت وزارة الأوقاف قد خصصت اليوم الجمعة موضوع الخطبة تحت عنوان "الزواج وأثره فى ترسيخ قيم المجتمع"، وتعمير الكون  وحفظ النسل.
كما طالب عدد من المصلين بإجراء تحقيق مع الخطيب والمسئولين من إدارة لتفتيش والمتابعة حول ما تحدث به الخطيب استنادا لحديث لرسول الكريم"تنكح المرأة لأربعة مالها وجمالها  وحسبها ونسبها ودينها"، حيث تطرق الخطيب إلى تفسير الحديث بما يخالف الشريعة بأن أصحاب الحسب والنسب  من البلطجية والخارجين عن القانون.

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