التموين تقرر مد الأوكازيون الصيفي إلى هذا الموعد

31 أغسطس 2018 - 02:08 م

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مد فترة الأوكازيون الصيفي لمدة 15 يومًا، بعد أن كان من المقرر انتهاء الأوكازيون في السادس من سبتمبر المقبل، وبناءً عليه تم مد الفترة حتى يوم 21 من ذات الشهر، بهدف عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة؛ للتخفيف من معاناة المواطنين.

وقال "المصيلحي"، في بيان اليوم، إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون منذ بدايته في السادس من أغسطس حتى الآن بلغ 3000 محل، لافتًا إلى أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وأن أي تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون لا بد من الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محله التجاري، على أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع موضحًا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون ن مؤكدا على أن هناك رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلًا عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.



