حبس عاطل لاتهامه بترويج الحشيش بالمنيا

31 أغسطس 2018 - 02:17 م

قررت نيابة قسم المنيا اليوم تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مواد مخدرة من نبات الحشيش وترويجها بدائرة قسم المنيا.

وكان للواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، من ضبط زين ج م 39 سنة،عاطل، ومقيم دائرة القسم وبحوزته (30) قطعة لجوهر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 3180 جنيهًا وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبالعرض على مدير الأمن وجه سيادته بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أصدرت قرارها المتقدم .