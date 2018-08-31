وفاة أقدم حقوقية نسوية بمصر

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حقوق

الجامعة الامريكية

مارى أسعد

حركات نسوية

توفيت الدكتورة مارى أسعد، خبيرة التنمية الاجتماعية، وأستاذ الإنثروبولوجى بالجامعة الأمريكية، بالأمس عن عمر يناهز 98 عامًا، بعد عشرات الأعوام التى قضتها فى خدمة الحقوق النسوية.

وكانت "أسعد"، واحدة من مؤسسات مجموعة العمل على ختان الإناث، تدين لها ولرفيقاتها فى هذه المجموعة نساء مصر بكل تقدم تم إحرازه فى قضية ختان الإناث حيث كانت هى أولى التحركات التى فجرت القضية فى أوائل التسعينيات.

وبجانب عمل الدكتورة مارى أسعد، خبيرة تنمية اجتماعية وأستاذة الأنثروبولوجى بالجامعة الأمريكية فإنها اهتمت بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للنساء وصنعت معجزات فى حى الزبالين بالمقطم حيث شاركت فى محو أمية الأطفال والشباب فى المنطقة وطورت العمل اليدوى القائم على إعادة تدوير المخلفات .



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