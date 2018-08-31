مسئول يرد على وضع صورته بطبق هدايا

31 أغسطس 2018 - 02:27 م

أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه رفض قبول طبق هدية من شركة "شيني" عليه صورته، وأصر على دفع ثمنه، لافتًا إلي أنه قرر وقف الهدايا الباهظة، وأن تكون هدايا رمزية، في إطار التكريم.

وأضاف "نافع"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الشركة ربحت العام الماضي 2.9 مليون جنيه، وهذا الأمر يعتبر خسارة، لافتا إلى أنه يقوم بعدد من الإصلاحات في الشركة لكي تربح، وتشغيل الخطوط المتوقفة، وإنشاء خط بورسلين جديد.

وتابع رئيس الشركة القبضة للصناعات المعدنية، أنه يدعو الناس لكي يعملوا هدايا مثل هذه الهدية، ويضعون صورهم على الطبق، موضحا أنه يفعل ذلك كنوع من الدعاية للشركة، مؤكدا أنه يتكلف حوالي 1000 جنيه فقط، ونظيره من الشركات الأخرى يصل لخمسة آلاف جنيه.



