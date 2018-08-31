الصحة: 100 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة الطبية

31 أغسطس 2018 - 02:43 م

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أنه تردد 100281 حالة مرضية، على عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 87303 حالات مرضية بمكة المكرمة، و9573 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالات مرضية، فيما دخلت 279 حالة إلى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 238 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 41 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج فى بيان مشترك صدر عن الوزارة، إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ39 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالي 260 غسلة كلوية، كما أنه تلقت 6 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 8 جلسات، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى تكثيف الفريق الوقائي أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبة الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أي أمراض معدية إلى مصر مع عودة الحجاج.