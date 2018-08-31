  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:37 م
بحث متقدم
انفجار مصنع عسكري في روسيا

قتلى وجرحى في انفجار هائل بمصنع متفجرات في روسيا

وزير الاوقاف

بالدموع.. وزير الأوقاف يدعو للتقشف

أردوغان يرتدي الزي العسكري

«أردوغان»: سنحصل على صواريخ «اس-400» الروسية

سلمان تدعم صلاح : "واحد رافع راسنا و التاني مجرسنا"

لأول مرة.. «صلاح» يكشف مفاوضاته مع الريال

3 تريليونات جنيه.. قيمة ديون مصر

ديون مصر تتضاعف 5 مرات منذ ثورة يناير

الرئيس السيسي

"السيسي" يصدق على قانون الوطنية للصحافة

700 مليون جنيه سنويا خسائر "الحديد والصلب"

700 مليون جنيه سنويا خسائر "الحديد والصلب"

الرئيس الأسبق حسنى مبارك

شاهد.. صورة صادمة تظهر تقدم "مبارك" في السن

مرسي

الإخوان صلوا على جنازة ماكين

كوكب الشرق وعبدالناصر

شاهد.. أسرار تنشر للمرة الأولى عن أم كلثوم وعبدالناصر

الصحة: 100 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة الطبية

الحياة السياسية

مجاهد
الدكتور خالد مجاهد

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

120 ألف تقدموا للفحص من فيروس سي

#

الصحة تخصص رقما ساخنا لمرضى الجراحات الحرجة

#

متسول يجمع 25 ألف دولار خلال شهر في دبي

#

البرلمان يوافق على قانون «التجارب السريرية»

السعودية

الحج

مصر

المستشفيات

وزارة الصحة المصرية

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أنه تردد 100281 حالة مرضية، على عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 87303 حالات مرضية بمكة المكرمة، و9573 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالات مرضية، فيما دخلت 279 حالة إلى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 238 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 41 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج فى بيان مشترك صدر عن الوزارة، إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ39 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالي 260 غسلة كلوية، كما أنه تلقت 6 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 8 جلسات، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى تكثيف الفريق الوقائي أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبة الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أي أمراض معدية إلى مصر مع عودة الحجاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بديل غير مثير للإدمان لمسكنات الألم
» خطيب جمعة: أصحاب " الحسب والنسب" من البلطجية
» جر التمساح رؤيا تحذيرية من الخونة
» بالفيديو.. واقعة فاضحة لـ"الهضبة" على المسرح
» بـ 3 شروط صعيدية تؤسس كافيه للسيدات فقط
» انتحار طالبة لرسوبها في امتحانات الدور الثاني
» وقف 4 أمناء شرطة في تسريبات قسم الأميرية
» محمد جبريل يوجه رسالة لـ"صلاح"
» 14.25 مليون دولار غرامة حاخام صور سيدات عاريات
» بالفيديو.. طفل يقتحم "جينيس" لمهارته بلعبة المكعبات
» شاهد.. القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسيًا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة