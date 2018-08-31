شاهد.. صورة صادمة تظهر تقدم "مبارك" في السن

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نشطاء

مبارك

الرئيس السابق

شيب الشعر


تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة حديثة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تظهر تقدمه في السن بطريقة أذهلت النشطاء لما حدث من تغييرات على وجهه.

كما يظهر في الصورة شيب شعره وتجاعيد في الوجه إضافة إلى كسل في إحدى عينيه.

شاهد..



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