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الأوقاف تعلن تحملها مصاريف 2000 طالب متفوق بالجامعات

الحياة السياسية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
جمعة

وكالات- حنان حمدتو

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المتفوقين

محمد مختار جمعة

الدراسة

وارة الاوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال زيارته لمحافظة القليوبية ويرافقه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، على  إلى أن العلاقة بين الشباب والخبرات ليست علاقة صراع ولكنها علاقة تكامل ناصحا الشباب بعدم التعجل فى اتخاذ القرارات لأن نقص الخبرة يوقعهم فى الأخطاء والمشاكل.

وأضاف "جمعة"، أن الوزارة بصدد تحمل المصاريف الدراسية لـ 2000 طالب من طلاب الجامعات المصرية الحكومية  المتفوقين الحاصلين على تقدير جيد جدا وامتياز من الأسر الأولى بالرعاية موضحا أن وزارة الأوقاف سوف تتحمل كافة المصاريف الدراسية لهم مع بداية العام الدراسى المقبل وسيتم وضع الضوابط التى على أساسها سيتم الاختيار خلال الأسبوع الأول للدراسة.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت مبلغ 300 مليون جنيه منها 100 مليون لتوفير المسكن الآمن للمواطنين التى تعيش فى مساكن تحتاج إلى المياه واسقف وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعى والتى بدورها تتولى إعداد قوائم المستحقين  و100 مليون جنيه لصندوق وقف التعليم والبحث العلمي و100 مليون للفقراء والمساكين وزواج اليتيمات والفقيرات وعلاج المرضى المسنين .. كما تم تخصيص 250 مليون جنيه هذا العام لفرش وصيانة المساجد وعمارتها وترميمها.


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