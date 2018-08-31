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6 محطات تنقية لخدمة أهالي جنوب البحرالأحمر

قبلي وبحري

صورالمحطات
صورالمحطات

حسن حمدان

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جديد

محطات

البحرالأحمر

لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع مدن محافظة البحر الأحمر ولتوفير مياه الشرب النقية لأهالينا في مدن الجنوب وبالتنسيق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ، تم تركيب عدد ستة محطات لتنقية مياه الشرب بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه من تمويل المؤسسة وإشراف  وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر وذلك لخدمة البدو في مدن حلايب وأبو رماد وشلاتين حيث تم تركيب عدد 3 وحدات في أبورماد الواحدة بطاقة 30 متر مكعب في اليوم في قري  السبيت و  التوطين و الساحل وكذلك تركيب وحدة في سرادة  طريق أبو رماد - حلايب و وحدة في مدينة حلايب ، ووحدة في قرية أبرق بمدينة شلاتين ، و هذه الوحدات سوف تخدم أكثر من 500 مواطن من العربان المقيمين في هذه المناطق .

ويأتي تنفيذ هذه المحطات لضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطن.

ومن جهة أخرى تقوم الإدارة  العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدء من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمستهلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وكانت شركة مياه البحر الأحمر قد اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بجودة المياه فى مدن الجنوب حيث قامت الشركة بالتطهير المجانى لخزانات المدارس بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد بالإضافة إلى  المعاهد الأزهرية والمجمعات السكنية





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