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700 مليون جنيه سنويا خسائر "الحديد والصلب"

عبد القادر وحيد

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مد

الحديد والصلب

مدحت نافع

خسائر سنويا

700 مليون جنيه

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن خسائر شركة الحديد والصلب في عهد الإدارة السابقة بلغت حوالي 700 مليون جنيه سنويًا .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم الجمعة، أنه تم وضع 3 مسارات لإصلاح الشركة، منها رفع تركيز الخامة إلى 62%، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأفران العاملة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة للشركة، لتسديد ما عليها من ديون، والبالغة حوالي 4 مليارات جنيه من الغاز والكهرباء.

وأوضح أن هناك تحقيقات جارية الآن في الجهات الرقابية وأمام النياية مع المسؤولين عن هذه الخسائر، مؤكدا : «لن نتوانى عن محاسبة المسؤول وسيُعلن عن تفاصيل التحقيقات في حينها».

وأشار نافع إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بعمال شركة الحديد والصلب والبالغ عددهم 8700 عامل، ، وأنه يتابع أحوالهم ويسأل عن الشركة بصورة دورية.


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