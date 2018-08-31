700 مليون جنيه سنويا خسائر "الحديد والصلب"

31 أغسطس 2018 - 03:10 م

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن خسائر شركة الحديد والصلب في عهد الإدارة السابقة بلغت حوالي 700 مليون جنيه سنويًا .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، اليوم الجمعة، أنه تم وضع 3 مسارات لإصلاح الشركة، منها رفع تركيز الخامة إلى 62%، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأفران العاملة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة للشركة، لتسديد ما عليها من ديون، والبالغة حوالي 4 مليارات جنيه من الغاز والكهرباء.

وأوضح أن هناك تحقيقات جارية الآن في الجهات الرقابية وأمام النياية مع المسؤولين عن هذه الخسائر، مؤكدا : «لن نتوانى عن محاسبة المسؤول وسيُعلن عن تفاصيل التحقيقات في حينها».

وأشار نافع إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بعمال شركة الحديد والصلب والبالغ عددهم 8700 عامل، ، وأنه يتابع أحوالهم ويسأل عن الشركة بصورة دورية.