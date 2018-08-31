الداخلية تقتل إرهابيًا في تبادل النار بالدقهلية

31 أغسطس 2018 - 03:22 م

تمكنت قوات الأمن بمركز بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية من قتل إرهابي عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، حال قيامهم بمحاولة القبض عليه أثناء اختبائه داخل منزله.

وصلت معلومات لأجهزة الأمن بالدقهلية، تفيد بأن (م ن ن) 25 سنة، أحد المطلوبين أمنيًا فى قضايا إرهابية، يستعد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد ضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وعلى الفور تم رصد حركاته وحال شعور القبض عليه بادر بإطلاق النار على القوات الأمن حتى لقى مصرعه فى الحال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



