«التضامن» تعلن موعد صرف معاشات سبتمبر

31 أغسطس 2018 - 03:57 م

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارًا من السبت الموافق الأول من شهر سبتمبر لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت "والي"، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم السبت الموافق 1 سبتمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات إعتباراً من يوم الأحد 2 سبتمبر، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 سبتمبر.

وأضافت أنه قد تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.