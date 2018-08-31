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ببني سويف

مصرع وإصابة 11عاملًا في انقلاب سيارة

قضايا وحوادث

انقلاب سيارة
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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انقلاب سيارة

بني سويف

مصرع واصابة 11 أشخاص

لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب 8 آخرون اليوم، الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي، نزلة جزيرة أبو صالح بمركز ناصر ببني سويف.

 علي الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ8 سيارات، نقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى الجامعي، والمصابون إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح المواطنين، وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول، وتبقى حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين.

وتنفذ الحكومة المصرية مشروعا قوميا للطرق، وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال تصريحات أغسطس الجاري، أن الوزارة انتهت من تنفيذ أكثر من 50% من المشروع القومي للطرق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عامين


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