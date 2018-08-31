لأول مرة.. «صلاح» يكشف مفاوضاته مع الريال

31 أغسطس 2018 - 04:09 م

تحدث محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن مفاوضات ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال «صلاح»، خلال حواره لصحيفة «كلارين» الأرجنتينية: «أنا سعيد مع ليفربول حاليًا ولن أرحل خلال هذه الفترة، فأنا أملك طموحات كبيرة وسأحققها، وعندما أشعر أنني قدمت كل شيء لجماهير الفريق، من الممكن وقتها التفكير في الرحيل».

وأضاف «مو»: «هدفي هذا الموسم هو حصد لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن كنا على بعد خطوات من تحقيق اللقب الموسم الماضي، وأيضا الفوز بالدوري الغائب منذ عام 1990».

وتابع: «فخور بالطبع كوني أول لاعب عربي وإفريقي يكون مرشح لنيل لهذه الجائزة، لدي إصرار للحصول على هذه الجائزة خلال الموسم القادم».