  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:23 م
بحث متقدم
جون كاسن

السفير البريطانى مودعًا عمله: «مصر هتوحشنى»

أردوغان

«أردوغان» لأمريكا: لا توجد قوة بشرية تقدر علينا

كلوب وصلاح

مدرب ليفربول يتحدث عن أزمة «صلاح» واتحاد الكرة

صواريخ باليستية إيرانية

تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

القاهرة

القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا فى العالم

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين مناهضين للاستيطان

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

حفتر

تونس تُعيد إلى روسيا معدات عسكرية لـ«حفتر»

وزير الاوقاف

بالدموع.. وزير الأوقاف يدعو للتقشف

محمود عباس

أمريكا تهدد عباس بـ"البديل"

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصاً فى حادث مروع لانقلاب اتوبيس

إصابة 25 شخصًا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالزعفرانة

الأجهزة الأمنية تنقذ مسنة مريضة من الموت

قضايا وحوادث

الامن
الامن

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

عامل يربط زوجته ويلقنها علقة موت بالتجمع

#

الداخلية: مقتل 12 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

#

ضبط «سائق» لترويجه مشغولات ذهبية مقلدة بطنطا

#

ضبط ورشة تصنيع «أسلحة محلية» بمركز المنيا

الاجهزة الامنية

انقاذ مسنة مريضة من الموت

تجاوبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لأحد البلاغات في إنقاذ سيدة مسنة من الموت المحقق داخل شقتها، وقامت بنقلها لأحد المستشفيات؛ لتلقّي العلاج.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من "فاروق. ع"، والذي أفاد بأنه يعمل تاجر فاكهة بمنطقة المرج، وقد ورد له اتصال تليفوني من إحدى السيدات التي تتعامل معه بصفة مستمرة، مع علمه بأنها سيدة مسنة تقيم بمفردها بشارع فريد سميكة دائرة قسم شرطة النزهة.

وانقطع الاتصال التليفوني أثناء حديثها وحاول المبلغ الاتصال بها أكثر من مرة لم يتم التجاوب، فخشي أن يكون حدث لها مكروه، فقام بإخطار النجدة على الفور، تم إخطار اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، والذي وجه بسرعة التوجه لمحل البلاغ؛ للفحص والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية وتوفير الإمكانات والسبل المتاحة لمساعدة السيدة.

علي الفور توجه النقيب محمد العقباوى، رئيس دورية قسم شرطة النزهة، بصحبة سيارة الإسعاف إلى مكان سكن السيدة، وبالطَّرْق على باب الشقة أكثر من مرة لم يتم التجاوب، وبالاستعلام من الأهالى أفادوا بتواجد إحدى السيدات المسنّات مقيمة بمفردها بالشقة، وأثناء ذلك تنامى إلى مسامع رئيس الدورية صوت استغاثة من داخل الشقة، وتم الدخول للشقة وتبيّن تواجد "ت م" 76 سنة، ملقاة على الأرض، وفى حالة إعياء شديد، حيث تم رفعها بمعرفة المسعف وتقديم الإسعافات الأولية لها، وقام رئيس الدورية بالتواصل مع إدارة تأمين المستشفيات للتنسيق لنقل الحالة إلى أحد المستشفيات.

كما تمّ التواصل مع إحدى السيدات من أقارب السيدة المسنة؛ للحضور، حيث تم نقل السيدة إلى مستشفى عين شمس التخصصى بمعرفة سيارة الإسعاف، بصحبة رئيس الدورية وقريبتها "ن أ" 34 سنة، ربة منزل، وتم حجز السيدة بالمستشفى.

ومن جانبها وجهت السيدة الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على رعايته تلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز، وكذا ضباط شرطة النجدة وضباط قسم شرطة النزهة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا فى مساعدتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: انتظروا 4 مفاجآت في عمومية الزمالك
» بمشاركة «الشحات».. العين يهزم الإمارات بثلاثية
» الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل مصابي أتوبيس الزعفرانة
» الجزائر.. استدعاء أبناء مسئولين كبار في قضية الكوكايين
» استنفار داخل سجن إسرائيلي والأسرى يشعلون الحرائق
» سطو مسلح على سيارة نقل وسرقة مبلغ مالي
» تحذير أممي للصين بشأن مسلمي الإيجور
» عاطل يشغل النار بسائق بعد اكتشاف علاقته مع زوجته
» «ميدو» يستفز اتحاد الكرة بهذه الصورة
» «ترامب» يقرر إلغاء تمويل «الأونروا» بالكامل
» قرعة الدوري الأوروبي.. آرسنال في مجموعة متوازنة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة