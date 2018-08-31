بالدموع.. وزير الأوقاف يدعو للتقشف

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خطبة الجمعة

التقشف

عمر بن الخطاب

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المرأة إلى الوقوف بجانب زوجها وتخفيف ضغوط الحياة عنه وألا تكون عونا للزمن على زوجها بكثرة المصاريف.

وبكى وزير الأوقاف خلال إلقائه قصيدة عن تقشف عمر بن الخطاب مع زوجته من أجل المسلمين، وذلك خلال خطبة الجمعة، بمسجد ناصر ببنها.

وألقى الوزير نص القصيدة التى كانت بسبب شراء زوجة سيدنا عمر بن الخطاب لحلوى كانت تشتهيها: وهى كالأتى:

فمن يباري أبا حفص وسيرته **** أو من يحاول للفاروق تشبيها

يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها **** من أين لي ثمن الحلوى فأشريها

لا تمتطي شهوات النفس جامحة **** فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها

وهل يفي بيت مال المسلمين بما **** توحي إليك إذا طاوعت موحيها

قالت لك الله إني لست أرزؤه **** مالا لحاجة نفـس كنـت أبغـيها

لكن أجنب شيأ من وظيفتنا **** في كل يوم على حـال أسويـها

حتى إذا ما ملكنا ما يكافئـها **** شـريتـها ثـم إنـي لا أثنـيها

قال اذهبي و اعلمي إن كنت جاهلة **** أن القناعة تغني نفس كاسيها

و أقبلت بعد خمس و هي حاملة **** دريهمات لتقضي من تشهيها

فقال نبهت مني غافلا فدعي **** هذي الدراهم إذ لا حق لي فيها

ويلي على عمر يرضى بموفية **** على الكفاف و ينهى مستزيدها

ما زاد عن قوتنا فالمسلمين به **** أولى فقومي لبيت المال رديها

كذاك أخلاقه كانت و ما عهدت **** بعـد النبـوة أخلاق تحـاكيها


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