  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:23 م
بحث متقدم
جون كاسن

السفير البريطانى مودعًا عمله: «مصر هتوحشنى»

أردوغان

«أردوغان» لأمريكا: لا توجد قوة بشرية تقدر علينا

كلوب وصلاح

مدرب ليفربول يتحدث عن أزمة «صلاح» واتحاد الكرة

صواريخ باليستية إيرانية

تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

القاهرة

القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا فى العالم

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين مناهضين للاستيطان

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

حفتر

تونس تُعيد إلى روسيا معدات عسكرية لـ«حفتر»

وزير الاوقاف

بالدموع.. وزير الأوقاف يدعو للتقشف

محمود عباس

أمريكا تهدد عباس بـ"البديل"

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصاً فى حادث مروع لانقلاب اتوبيس

إصابة 25 شخصًا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالزعفرانة

الإعدام لعاطل بتهمة ذبح مسن بعد سرقته

قضايا وحوادث

الاعدام شنفا
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

هند صبري تتبرأ من سعد لمجرد: مستهتر ‎

#

حبس عاطل تعدي جنسيا علي طفلين في القليوبية

#

القبض على ممرض سرق جهاز بالمعهد القومى للسكر

#

حبس قاصر 6 أشهر بعد اغتصابها من شقيقها وإجهاض جنينها

السرقة

جنايات الاسكندرية

الأعدام لعاطل

ذبح مسن

صدقت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الخميس، على قرار مفتى الديار المصرية بإعدام المتهم "مصطفي. ج. م"، عاطل، لاتهامه بقتل المجني "ع. م. و" وسرقته.

وترجع أحداث القضية رقم 10273 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور علي جثة شخص يدعي "ع. م. و"، داخل شقته بنطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، غرب الإسكندرية.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهم تسلل ليلا إلى شقة المجني عليه لسرقته، وأثناء قيامه بسرقة الشقة سمع صوته وتسلل له من الخلف وكان بحيازته سلاح أبيض "سكين"، فقام بطعنة في البطن والصدر و بذبحه حتى فصل رقبته من جسده وقام بسرقته.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، بعضوية كلآ من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، و عبد العاطي مسعود شعلة، وأمين سر الدائرة محمد عثمان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: انتظروا 4 مفاجآت في عمومية الزمالك
» بمشاركة «الشحات».. العين يهزم الإمارات بثلاثية
» الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل مصابي أتوبيس الزعفرانة
» الجزائر.. استدعاء أبناء مسئولين كبار في قضية الكوكايين
» استنفار داخل سجن إسرائيلي والأسرى يشعلون الحرائق
» سطو مسلح على سيارة نقل وسرقة مبلغ مالي
» تحذير أممي للصين بشأن مسلمي الإيجور
» عاطل يشغل النار بسائق بعد اكتشاف علاقته مع زوجته
» «ميدو» يستفز اتحاد الكرة بهذه الصورة
» «ترامب» يقرر إلغاء تمويل «الأونروا» بالكامل
» قرعة الدوري الأوروبي.. آرسنال في مجموعة متوازنة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة