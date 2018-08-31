الإعدام لعاطل بتهمة ذبح مسن بعد سرقته

31 أغسطس 2018 - 04:29 م

صدقت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الخميس، على قرار مفتى الديار المصرية بإعدام المتهم "مصطفي. ج. م"، عاطل، لاتهامه بقتل المجني "ع. م. و" وسرقته.

وترجع أحداث القضية رقم 10273 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور علي جثة شخص يدعي "ع. م. و"، داخل شقته بنطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، غرب الإسكندرية.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهم تسلل ليلا إلى شقة المجني عليه لسرقته، وأثناء قيامه بسرقة الشقة سمع صوته وتسلل له من الخلف وكان بحيازته سلاح أبيض "سكين"، فقام بطعنة في البطن والصدر و بذبحه حتى فصل رقبته من جسده وقام بسرقته.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، بعضوية كلآ من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، و عبد العاطي مسعود شعلة، وأمين سر الدائرة محمد عثمان.