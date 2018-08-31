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قتلى وجرحى في انفجار هائل بمصنع متفجرات في روسيا

عرب وعالم

انفجار مصنع عسكري في روسيا
انفجار مصنع عسكري في روسيا

وكالات - خالد الشرقاوي

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قتلى وجرحى

مصنع متفجرات

مصنع عسكري

قتل 3 أشخاص، وأصيب 3 آخرين بجروح، اليوم الجمعة، جراء إنفجار في أحد مصانع الذخيرة العسكرية والمواد المتفجرة الصناعية، بمقاطعة "نيجني نوفغورود"، وسط روسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" المحلية عن مصدر رسمي في المقاطعة قوله إن "الحادث وقع في مجمع لإنتاج مادة الأمونياك المتفجرة تابع لمصنع "سفيردلوف" في مدينة دزيرجينسك".

وأكد المصدر أن "الحادث تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 بجروح".

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق امتد على مساحة 100 متر مربع، فيما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عملها في مكان الحادث.

ويعتبر مصنع "سفيردلوف"، من أكبر المؤسسات الدفاعية المنتجة للذخيرة في روسيا وهو ينتج أيضا مجموعة واسعة من المواد المتفجرة الصناعية، والصواعق المطلوبة في قطاع النفط والغاز.

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