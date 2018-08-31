» «ميدو» يستفز اتحاد الكرة بهذه الصورة

31 أغسطس 2018 - 04:38 م

نشر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، صورة له مع رامى عباس، مدير أعمال النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني.

وعلق «ميدو» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على الصورة قائلا: «مع الكولومبى رامى عباس "الطرف الثالث»

ويذكر أن رامى عباس فجر أزمة بين مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والنجم محمد صلاح، بعد أن أرسل الكولومبى رسالة إلى الجبلاية بلغة اعتبرها أعضاء الاتحاد لغة تحمل تهديد ووعيد غير مقبولة، وتمثل تجاوزا، رغم اعتبارهم طلبات صلاح مشروعة.