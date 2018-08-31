أمريكا تهدد عباس بـ"البديل"

31 أغسطس 2018 - 04:44 م

حذر المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات، بإيجاد قيادة بديلة "تملأ الفراغ" في حال استمر الموقف الفلسطيني الرسمي الرافض لتحركات واشنطن في المنطقة، أو رفض مشاركة السلطة الفلسطينية في تفاهمات التهدئة التي تتوسط فيها مصر حاليا.

وحذر المبعوث الأمريكي، في بيان صحفي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من استمرار مقاطعته للتسوية الأمريكية للقضية الفلسطينيّة، بالقول "إن هناك من سيملأ الفراغ".

وأعلن جرينبلات عن دعم الإدارة الأمريكية جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومته للتوصل إلى "اتفاق تهدئة" بين إسرائيل وحماس، وتحقيق شروط عودة السلطة الفلسطينيّة إلى غزة، لكنه حذر السلطة الفلسطينية من إيجاد بديل في حال رفضها لذلك.

وأشار المسؤول الأمريكي، الذي تقاطعه القيادة الفلسطينية، إلى أن سكان غزة والإسرائيليين في المنطقة المحيطة بالقطاع، عانوا لفترة طويلة جداً، وأنه "حان الوقت لأن تقود السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى مستقبل أفضل".

ويشير حديث جرينبلات إلى أن الإدارة الأمريكية ستدعم أي اتفاق للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، والذي تتوسط فيه مصر، حتى لو لم تشارك القيادة الفلسطينية في تلك النقاشات.

وترافق ذلك مع معلومات تشير إلى أن جهود التهدئة ستتواصل حتى لو بقي الاعتراض الفلسطيني الرسمي من قبل منظمة التحرير، التي تطلب قبل أن تشترك في تلك المباحثات، أن يتم إنهاء الانقسام واتمام عملية المصالحة الداخلية، حيث أبلغ ذلك وفد فتح بشكل رسمي للوسطاء المصريين.

يشار إلى أن القيادة الفلسطينية أعلنت في ديسمبر من العام الماضي، قطع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها.

وعقب ذلك استدعت القيادة الفلسطينية رئيس مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ورفضت استقبال أي من المسؤولين الأمريكيين.