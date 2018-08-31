شاهد.. ابتكار لوح طائر للتنقل الشخصي

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ابتكار لوح طائر للتنقل الشخصي
ابتكار لوح طائر للتنقل الشخصي

متابعات - خالد الشرقاوي

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كشف بطل رياضة الدراجات المائية والمخترع الفرنسي، فرانكي زاباتا (39 عاماً)، عن تجربة جديدة للوح الطائر "فلاي بورد" في ولاية "تكساس" الأمريكية، وذلك بعد حصول اللوح على عدد من الإضافات الهامة التي طورت عمله، وأضافت له خصائص جديدة.

وقال "زاباتا"، أثناء التجربة التي شارك بها جنود من الجيش الأمريكي، إن لوحة الطائر تطور كثيراً منذ الإعلان عنه في عام 2016، حيث وصل اللوح اليوم إلى سرعة قصوى بأمان كامل، بمقدار 80 ميلاً في الساعة (130 كيلومتراً/ساعة)، كما سيمكن للوح الفرنسي الطائر أن يرتفع لمستوى 10.000 قدم (3048 متراً).

وأضيفت للوح الطائر "فلاي بورد" محركات نفاثة جديدة طورت من عمله وقدرته على الطيران والاستقرار، وأذرع تحكم منحت المستخدم نظام توازن أفضل من السابق، مع تحمل اللوح لوزن أعلى والانطلاق بسرعات أكبر، بينما استمر المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا، بتجاربه فوق سطح الماء تحسباً لأي عطل قد يواجه اللوح أثناء التجربة.

ووفقاً لشبكة الأخبار الأمريكية "فوكس نيوز"، فإن الغاية من تصميم اللوح هو حرية التنقل داخل المدينة والهروب من الزحام، حيث سيمكن لأي شخص قيادة اللوح الطائر دون الحاجة لدراية أو تدريب مسبق، ولن تحتاج- بحسب الصحيفة- إلا إلى تدريب لساعات بسيطة، تعرف بلوح "فلاي بورد" وميزاته وكيفية استخدامه، وبهذا لن يحتاج المستخدم إلى رخصة قيادة خاصة للوح.

ومع إضافات الأمان الجديدة لـ"فلاي بورد"، أضيفت مزايا تحكم جديدة لتسهل من عمل اللوح، وتمنحه درجة تحسس أكبر لحركة المستخدم، مع منح المستخدم قدرة تحكم أفضل من السابق، في حين أكدت شبكة "فوكس نيوز" أن القيام بالتجربة في ولاية "تكساس" مع وجود عدد من جنود المارينز، يشير إلى اهتمام الجيش الأمريكي بلوح "فلاي بورد"، وإمكانية تبني تطويره واستخدامه، كما حصل مع اختراعات عالمية سابقة.

الجدير بالذكر هو أن "فرانكي زاباتا" كان قد أجرى التجربة الأولى للوح في شهر أبريل من عام 2016، حيث تمكن وقتها من الطيران فوق نهر "آغديش" جنوب فرنسا، حقق خلالها سرعة قصوى مقدارها 55 كيلومتراً في الساعة، والطيران بنجاح لقرابة أربع دقائق.



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