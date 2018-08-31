إصابة 25 شخصًا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالزعفرانة

31 أغسطس 2018 - 05:02 م

أصيب اليوم الجمعة، 25 شخصا إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق غارب الزعفرانة، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.

البداية عندما ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب أتوبيس بالكيلو 44 طريق غارب الزعفرانة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من التمركزات القريبة من الحادث.

وتبين إصابة 25 شخصا، وأن الأتوبيس يحمل لوحات معدنية رحلات سوهاج، حيث تم نقل جميع المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.