إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

31 أغسطس 2018 - 05:05 م

أصيب 11 فلسطينيًا بجراح، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي غزة، أُصيب 40 متظاهرا، بجراح جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مسيرات "العودة" قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت لجان المقاومة الشعبية في بيان صحفي، إن "الجيش الإسرائيلي فرق مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل، في بلدات كفر قدوم غربي نابلس (شمال)، وبلعين والنبي صالح ورأس كركر غربي رام الله (وسط).

وأوضح البيان أن "مواطنًا أصيب في مسيرة بلعين بجراح، إثر إصابته بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق تم معالجتهم ميدانيًا"، بحسب "الأناضول".

وفي بلدة مفر قدوم أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال فض المسيرة الأسبوعية.

وفي قرية رأس كركر، أصيب 10 مواطنين بالرصاص المطاطي، نقل 3 منهم للعلاج في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وأصيب العشرات بحالات اختناق تم معالجتها ميدانيًا.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات السلمية، فيما رشق المتظاهرون القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، تجمّع غير حكومي لناشطين فلسطينيين، يعمل على تنظيم حملات ومسيرات مناهضة للاستيطان والجدار، يشارك فيها متضامنون أجانب.

وبدأت إسرائيل بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل في 2002، بحجج أمنية مفادها "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل"، خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.