» قرعة الدوري الأوروبي.. آرسنال في مجموعة متوازنة

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أرسنال

الدورى الأوروبى

أجريت قرعة دور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، اليوم، الجمعة، بمشاركة 3 لاعبين مصريين، وهم عمرو وردة وأحمد حسن كوكا ومحمد الننى مع أندية باوك وأولمبياكوس اليونانيين وأرسنال الإنجليزي.

وتنطلق منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج" يوم 20 سبتمبر الجارى، على أن تقام منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات يوم 13 ديسمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: باير ليفركوزن (ألمانيا) - لودوجوريتس (بلغاريا) - زيوريخ (سويسرا) - آيك لارانكا (قبرص).

المجموعة الثانية: ريد بول سالزبورج (النمسا) - سيلتيك (أسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) - روسنبورج (النرويج).

المجموعة الثالثة: زينيت (روسيا) - كوبنهاجن (الدنمارك) - بوردو (فرنسا) - سلافيا براج (التشيك).

المجموعة الرابعة: أندرلخت (بلجيكا) - فنربخشة (تركيا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - سبارتاك ترنافا (سلوفاكيا).

المجموعة الخامسة: آرسنال (إنجلترا) - سبورتينج لشبونة (البرتغال) - قره باج (أذربيجان) - فورسكلا بولتافا (أوكرانيا).

المجموعة السادسة: أولمبياكوس (اليونان) - ميلان (إيطاليا) - ريال بيتيس (إسبانيا) - دوديلانج (لوكسمبورج).

المجموعة السابعة: فياريال (إسبانيا) - رابيد فيينا (النمسا) - سبارتاك موسكو (روسيا) - رينجرز (أسكتلندا).

المجموعة الثامنة: لاتسيو (إيطاليا) - مارسيليا (فرنسا) - آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - أبولون (قبرص).

المجموعة التاسعة: بشكتاش (تركيا) - جينك (بلجيكا) - مالمو (السويد) - ساربسبورج (النرويج).

المجموعة العاشرة: إشبيلية (إسبانيا) - كراسنودار (روسيا) - ستاندار لياج (بلجيكا) - أخيسار بيليديسبور (تركيا).

المجموعة الحادية عشر: دينامو كييف (أوكرانيا) - أستانا (كازاخستان) - رين (فرنسا) - يابلونك (التشيك).

المجموعة الثانية عشر: تشيلسى (إنجلترا) - باوك (اليونان) - باتى بوريسوف (روسيا) - فيدى (بلغاريا).

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