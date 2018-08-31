» سطو مسلح على سيارة نقل وسرقة مبلغ مالي

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الشيخ زايد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القاء القبض على المتهمين بالسطو المسلح على سائق سيارة نقل مقطورة وابنه، وإصابته، والاستيلاء على مبلغ 56 ألف جنيه، حيث تبين أن المتهمين 4 أشخاص، وتم ضبطهم بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة.

 بداية الواقعة عندما تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد قيام مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية تجاه كلاً من "عزت.م" سائق وابنه "محمد" أثناء توقفهما بالسيارة نقل بمقطورة، قيادة الأول محملة بالأسمنت بالطريق الإقليمى الجديد قبل تقاطعه مع طريق مصر/الإسكندرية الصحراوى دائرة قسم شرطة الشيخ زايد لتغيير إطار السيارة، مما أدى إلى  إصابة الأول بشظية بالساعد الأيسر وقيام الجناة بالإستيلاء منهما على مبلغ مالى 56 ألف جنيه، وهاتف محمول وفروا هاربين.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد . م . ع " 17  سنة سائق توك توك، و"مصباح . ع . م" عامل مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد، وهو  المتهم الأول، و" فايز.ع.ع" 24 سنة عاطل، و"عبد الله.ع" شقيق المتهم الثالث.

وبإعداد عدة أكمنة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بقيام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته صوب المبلغان محدثاً إصابة الأول واستولوا منهما على المبلغ المالى وهاتف محمول.

وأضافوا أنهم اقتسموا المبلغ فيما بينهم وأنفقوه، وأرشد المتهم الأول عن مكان الهاتف المحمول بحوزة "أحمد م.ق" مالك محل لبيع الهواتف المحمولة بوادى النطرون بالبحيرة، حيث تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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