  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:22 م
بحث متقدم
جون كاسن

السفير البريطانى مودعًا عمله: «مصر هتوحشنى»

أردوغان

«أردوغان» لأمريكا: لا توجد قوة بشرية تقدر علينا

كلوب وصلاح

مدرب ليفربول يتحدث عن أزمة «صلاح» واتحاد الكرة

صواريخ باليستية إيرانية

تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

القاهرة

القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا فى العالم

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين مناهضين للاستيطان

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

حفتر

تونس تُعيد إلى روسيا معدات عسكرية لـ«حفتر»

وزير الاوقاف

بالدموع.. وزير الأوقاف يدعو للتقشف

محمود عباس

أمريكا تهدد عباس بـ"البديل"

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصاً فى حادث مروع لانقلاب اتوبيس

إصابة 25 شخصًا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالزعفرانة

عاطل يشغل النار بسائق بعد اكتشاف علاقته مع زوجته

قضايا وحوادث

استشهاد مجند في إطلاق نار من مجهولين بالشيخ زويد
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

#

ضبط زوجة مع عشيقها من الزوج .. وأغرب تفسير من العشيق

#

«رحاب» تطلب خلع زوجها في الغربية.. والنتيجة 200 غرزة في جسدها

#

مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

الاجهزة الامنية

القبض علي عاطل

الخيانة الزوجية

اشعال النار

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل سائق توك توك بإشعال النار به، لاكتشافه ارتباط المتهم بعلاقة غير شرعية مع زوجته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص فى حريق شقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه سائق توك توك، استدرجه صاحب الشقة "عاطل" بحجة تعاطى المخدرات معه، ثم أشعل النار به وبالشقة بسبب ارتباط المجنى عليه بعلاقة غير شرعية مع زوجة المتهم.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: انتظروا 4 مفاجآت في عمومية الزمالك
» بمشاركة «الشحات».. العين يهزم الإمارات بثلاثية
» الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل مصابي أتوبيس الزعفرانة
» الجزائر.. استدعاء أبناء مسئولين كبار في قضية الكوكايين
» استنفار داخل سجن إسرائيلي والأسرى يشعلون الحرائق
» سطو مسلح على سيارة نقل وسرقة مبلغ مالي
» تحذير أممي للصين بشأن مسلمي الإيجور
» عاطل يشغل النار بسائق بعد اكتشاف علاقته مع زوجته
» «ميدو» يستفز اتحاد الكرة بهذه الصورة
» «ترامب» يقرر إلغاء تمويل «الأونروا» بالكامل
» قرعة الدوري الأوروبي.. آرسنال في مجموعة متوازنة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة