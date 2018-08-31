» تحذير أممي للصين بشأن مسلمي الإيجور

31 أغسطس 2018 - 05:33 م

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي تحدثت عن الاحتجاز الجماعي لأعداد كبيرة من الإيجور المسلمين في الصين، ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين تحت "ذريعة" الإرهاب.

ويأتي ذلك بعد أن استمعت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى تقارير تفيد بأن ما يصل إلى مليون مسلم من الإيجور في منطقة شينجيانج غربي البلاد تم احتجازهم في معسكرات "إعادة التثقيف".

ونفت بكين هذه المزاعم لكنها اعترفت بأن بعض "المتطرفين الدينيين" محتجزون من أجل إعادة تثقيفهم.

وتحمل الصين مَن تصفهم بأنهم متشددون إسلاميون وانفصاليون المسؤولية عن الاضطرابات في المنطقة.

وخلال مراجعة أجريت في وقت سابق من هذا الشهر، قال أعضاء في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن التقارير الموثوقة تشير إلى أن بكين "حولت منطقة الإيجور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر اعتقال ضخم".

وردت الصين بأن الإيجور يتمتعون بحقوق كاملة، ولكنها قالت في اعتراف نادر إن "أولئك الذين خدعهم التطرف الديني.. يجب مساعدتهم من أجل إعادة توطينهم وإعادة تثقيفهم".

والأويجور هم أقلية مسلمة يقطن معظم أفرادها في منطقة شينجيانج أقصى غربي الصين، ويشكلون حوالي 45 بالمائة من سكان تلك المنطقة، وتتمتع منطقة شينجيانج رسميا بالحكم الذاتي داخل الصين، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة التبت.

ودعت الأمم المتحدة الصين إلى:

- وقف عمليات الاحتجاز دون تهمة قانونية أو محاكمة أو إدانة.

- الإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين حالياً.

- الإفصاح عن عدد الأشخاص المحتجزين وأسباب احتجازهم.

- إجراء "تحقيقات نزيهة في جميع مزاعم التنميط العنصري والعرقي والديني".