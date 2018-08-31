» الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل مصابي أتوبيس الزعفرانة

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قضايا وحوادث

اسعاف
صورة أرشيفية

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انقلاب اتوبيس

الزعفرانه.

الاجهوى الامنية

الدفع بـ15 سيارة اسعاف

قام منذ قليل مرفق إسعاف البحر الأحمر، بالدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع انقلاب أتوبيس رحلات بطريق "الزعفرانة" رأس غارب شمال البحر الأحمر.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج وأصيب اليوم 25 شخصا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب أتوبيس رحلات، بطريق "الزعفرانة - غارب"، شمال البحر الأحمر، وجرى نقلهم لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج.

يذكر أنه أصيب اليوم الجمعة، 25 شخصا إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق غارب الزعفرانة، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.


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