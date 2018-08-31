مدرب ليفربول يتحدث عن أزمة «صلاح» واتحاد الكرة

31 أغسطس 2018 - 06:00 م

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام ليستر سيتي المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليستر سيتي، عن الأزمة الدائرة بين محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم قائلًا: «لا يمكنني أن أقول الكثير، هي مسألة بين اللاعب واتحاده المحلي، وأنا لست طرفًا في تلك القضية، لقد تحدثت مع صلاح، لكن لا يحق لي الحديث عن الأمر، وأعتقد أن المشاكل ستحل قريباً، أنا متأكد من ذلك».

وأكمل: «الأمر يعود للاعبين في أنهم يتحدثون عن مشاكلهم سواء مع أصدقائهم أو على العلن في النهاية إنها ليست مشكلة يتحدث فيها عن الفريق أو النادي، فالأمر في النهاية لا يعود لي هو بين اللاعب واتحاده المحلي».



يذكر أن ليفربول الإنجليزي يحتل جدول ترتيب مسابقة «البريميرليج» برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في أول ثلاث مباريات في الموسم الجديد على وست هام وبرايتون وكريستال بالاس.