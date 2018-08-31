17 ألف عضو في عمومية الزمالك

31 أغسطس 2018 - 06:02 م

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر إلى الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على الحضور الكبير والمميز، مشددًا على أن عدد الحضور تجاوز الـ17000 ألف صوت حتى الآن.

كانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للزمالك أعلنت أمس عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الطارئة اليوم.

ويعقد الزمالك جمعيته العمومية رغم إعلان اللجنة الأوليمبية بطلان الجمعية العمومية للنادي الأبيض.

وتستلزم الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانوني، بينما تستلزم الجمعية العمومية غير العادية حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانوني.