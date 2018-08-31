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مصرع طفل غرقًا أثناء استحمامه في بحر شبين بالمحلة

قبلي وبحري

مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه في مياه ترعة بحر شبين بالمحلة الكبرى
مصرع طفل غرقا أثناء استحمامه في مياه ترعة بحر شبين بالمحلة الكبرى

محمد عبدالناصر

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طفل

الكشف الطبى

مشرحة

قوات الانقاذ النهرى

مستشفى المحلة العام


لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم، أثناء الاستحمام بنهر النيل فى بحر شبين بالمحلة ، وانتشلت الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة االمحلة ، بورد بلاغ بغرق طفل في مياه بحر شبين بدائرة المركز.
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، لانتشال جثة الطفل"مينا ماجد ماجد" 12 سنة وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.




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