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مرتضى: انتظروا 4 مفاجآت في عمومية الزمالك

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مرتضى منصور
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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أبرز ما سيتم مناقشته في الجمعية العمومية للقلعة البيضاء اليوم الجمعة.

وأضاف أنه سوف يتم إذاعة 4 تسجيلات خطيرة من أصل 34 مكالمة، تحمل مفاجآت صادمة للجميع، ولن أقوم بإزالة أي سباب منها، وسيتم إذاعتها كما هي حتى لا يقول مخلوق بأننا قمنا بأي تعديل بها.

كانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للزمالك أعلنت أمس عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية، ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية الطارئة اليوم.

ويعقد الزمالك جمعيته العمومية رغم إعلان اللجنة الأوليمبية بطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادي الأبيض.

وتستلزم الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانوني، بينما تستلزم الجمعية العمومية غير العادية حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانوني.


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