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«أردوغان» لأمريكا: لا توجد قوة بشرية تقدر علينا

عرب وعالم

أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان

وكالات - خالد الشرقاوي

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغرب وعلى رأسه أمريكا لا يمكن له أن يخيف تركيا أو يجعلها تركع له.

وقال أردوغان، في كلمة وجهها إلى الجماهير التركية، اليوم الجمعة، في ولاية باليكسير غربي البلاد: "لن يتمكنوا (الغرب) من تركيع الشعب التركي عبر الدولار".

وشدد أردوغان على أنه: "لا يمكن للغرب أن يخيفنا عبر التهديد الاقتصادي، وإعلان الحرب الاقتصادية علينا".

وأكد أن الشعب التركي ليس بالشعب الذي يرضخ أمام التهديدات، مبيناً بالقول "لم نركع لغاية اليوم أمام أية قوة بشرية".

وأشار إلى أن الحكومة التركية تسير بحزم في طريقها، ودعا الشعب إلى الصمود أمام الهجمات الاقتصادية، وتصنيفات وكالات الائتمان التي وصفها بـ"المحتالة".

ولفت "أردوغان" إلى أن الاقتصاد التركي قوي، وأن بلاده حققت قفزة في القطاع السياحي خلال الموسم الحالي، كما أن "التوظيف - فرص العمل - في مستوى جيد جداً، وقطاع الزراعة، والثروة الحيوانية في وضع جيد".

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