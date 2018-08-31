» بمشاركة «الشحات».. العين يهزم الإمارات بثلاثية

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المصريون

الشحات

العين

شارك حسين الشحات صانع ألعاب فريق العين في فوز فريقه على الإمارات، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإماراتي.

وتمكن حسين الشحات من تسجيل "هدف" وصناعة "هدفين" ليساهم فى قيادة العين للحصول على ثلاث نقاط غالية فى بداية رحلة الدفاع عن اللقب.

وجاءت أهداف العين عن طريق حسين الشحات وماركوس بيرج وكايو فى الدقائق 2 و21 و78 على التوالي، بينما جاء هدف الإمارات الوحيد عن طريق بيرنى إساى فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، وأهدر ماركوس بيرج ركلة جزاء فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، تم احتسابها عبر تقنية الفيديو.

ويعتبر نادى العين الفريق الوحيد فى الدورى الذى احتفظ بلاعبيه الأربعة الأجانب، وهم السويدى ماركوس بيرج والبرازيلى كايو فرنانديز والمصرى حسين الشحات واليابانى تسوكاسا شيوتانى.


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