» «الأرصاد»: طقس حار غدًا.. والعظمى 36 (درجات الحرارة)

31 أغسطس 2018 - 07:17 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وتكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة, وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف, والرياح السطحية شمالية غربية, وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

القاهرة 25 - 36

وسط الدلتا 24 - 35

الإسكندرية 25 - 32

بلطيم 23 - 32

مطروح 24 - 31

السلوم 22 - 30

سيوة 25 - 37

بورسعيد 26 - 31

دمياط 26 - 31

العريش 24 - 32

رفح 23 - 32.