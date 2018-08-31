سعر الدولار أمام الجنيه

خالد الشرقاوي
يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، 31 -8- 2018.
وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.
كما بقي سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
وثبت سعر الدولار في بنك البركة عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
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