» بالفيديو.. انهيار طفل بالبكاء بسبب "محمد صلاح"

31 أغسطس 2018 - 07:27 م

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفل أجهش بالبكاء، بعدما خسر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وفاز بها لاعب منتخب كورواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني «لوكا مودريتش» معلقاً: «عايز صلاح هو اللي يكسب»، كما حاول والده تهدئته وتأكيد إمكانية فوز «مو» بالجائزة في المرة القادمة.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعاطفهم مع الطفل من خلال التعليقات على مقطع الفيديو، وتضامنهم معه في الحزن لعدم فوز «صلاح» بالجائزة التي كانوا يتمنون أن تكون من نصيبه ليزيد اللاعب المصري من إنجازاته التي هي دوماً في تقدم وازدهار يوماً بعد يوم.