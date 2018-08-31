إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة

31 أغسطس 2018 - 07:41 م

أسقط متظاهرون فلسطينيون، اليوم الجمعة، طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات على الجدار الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وقال وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، إن الطائرة تستخدم من قبل جيش الاحتلال في إطلاق قنابل الغاز، وأنه تم إسقاطها من قبل المتظاهرين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما أعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، في إطار المظاهرات التي اندلعت ظهر اليوم، وسط انتشار آلاف الفلسطينيين في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

يشار إلى أن شعار مظاهرة اليوم للفلسطينيين على الجدار الحدودي مع إسرائيل، هو "مسيراتنا مستمرة"، وهي المسيرة التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. وهي الجمعة التي تحمل رقم 23 منذ بدء مسيرات العودة، في الثلاثين من مارس الماضي.