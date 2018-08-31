» «الأزهر» يدين قمع الاحتلال لاحتجاجات الفلسطينيين

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وكالات - خالد الشرقاوي

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فلسطين

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الضفة الغربية

الأزهر

أدان الأزهر الشريف قمع قوات الاحتلال الصهيوني لاحتجاجات أهالي منطقة جبل الريسان، غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، في ضوء محاولات قوات الاحتلال الاستيلاء على المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات، من بينها إصابة الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، برصاصة مطاطية.

وأكد الأزهر، أن مثل هذه الممارسات الصهيونية تشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لوقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي التي قطعت أوصال الضفة الغربية ونهبت مواردها.

وشدد الأزهر، على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه ومقدساته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يربط على قلوب المناضلين ويثبت أقدامهم في مواجهة سياسات الاحتلال السافرة، وأن يمُنَّ على الوزير وليد عساف وجميع المصابين بالشفاء العاجل.


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