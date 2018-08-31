اشتباكات طائفية في المنيا بسبب بناء كنيسة مخالفة

31 أغسطس 2018 - 08:02 م

بدأت قوات الأمن بمحافظة المنيا اليوم الجمعة فى تطويق قرية "دمشاو هاشم" بمركز المنيا بعد أن وقعت اشتباكات بين أقباط ومسلمين بعد أن قام الطرف الثانى باعتراضهم على بناء كنيسة بدون ترخيص وإقامة الصلاة فيها دون موافقة الأمن.

وقالت مصادر مطلعة، إن عددًا من الأقباط اتهموا عددًا من لمسلمين بالتعدى عليهم وحرق منازل ونهب محتوياتها وإصابة أقباط لم يذكر عددهم.

وانتقلت قيادات مديرية أمن المنيا إلى مكان الحادث وألقت القبض على عدد من طرفى لاشتباكات فيما قامت قوات الأمن بتطويق القرية ومنع الاشتباكات بين الطرفيين.

ورفض مصدر أمنى التصريح بعدد المصابين والمقبوض عليهم من الطرفيين غير أنه أكد وجود مناوشات بين أقباط ومسلمين بسبب قيام عدد من الأقباط بتحويل منازلهم إلى كنيسة وأداء الصلاة فيها بدون ترخيص وعدم أخذ الموافقات الأمنية على بناء كنيسة بقرية "دمشاو هاشم".