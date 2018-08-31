مفاجأة جديدة في قضية طفلي الدقهلية تفجرها «الراقصة شمس»

31 أغسطس 2018 - 08:05 م

كشفت التحقيقات في قضية محمود نظمى، المتهم بقتل طفليه بقرية ميت سلسيل بالدقهلية، عن سر "شمس" التى كانت على علاقة بالمتهم.

وأكدت الراقصة وتدعى "شمس"، خلال استجوابها ضمن التحقيقات التى أجريت لمعرفة دوافع الأب لقتل طفليه، أنها كانت على علاقة بالمتهم محمود نظمى.

وأشارت، الي أنها طلبت منه الزواج أكثر من مرة إلا أنه كان يتعلل بطفليه فى عدم الزواج منها، إلا أنها لم تؤكد أن رغبته فى الزواج منها كانت سببًَا فى الحادث.

وقد أصدرت نيابة شمال الدقهلية، قرارًا بحبس والد الطفلين ريان ومحمد الذين عثر عليهم غرقى أسفل كوبري فارسكور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بقتلهما وتمثيله للجريمة فجر اليوم، بمحافظة دمياط، وسط إجراءات أمنية مشددة. كان الأب قد اعترف بارتكاب الجريمة أمام النيابة في اليوم التالي لدفن أبنائه، ومثل جريمته, مشيرا أنه قتلهما لأنه لا يريد عذابهما ويريد أن يدخلا الجنة تبعا لأقواله.



تعود الواقعة إلى أول أيام عيد الأضحى حين عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط على جثتي طفلين فُقدا من مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.





