  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:57 م
بحث متقدم
شباب الإخوان (أرشيفية)

قريبًا.. عزل المنتمين لـ«الإخوان» من الجهاز الإدارى للدولة

فيس بوك

هل يجوز عقد القران عبر الإنترنت؟

النمل الأبيض

تضرر أكثر من 10 آلاف منزل من هجمات «النمل الأبيض»

صلاح

تعرف على عدد نقاط «صلاح» في سباق الأفضل أوروبيًا

قاتل طفليه

مفاجأة جديدة في قضية طفلي الدقهلية تفجرها «الراقصة شمس»

اشتباكات طائفية

اشتباكات طائفية في المنيا بسبب بناء كنيسة مخالفة

قمع مسيرة العودة الكبرى

إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه

أردوغان

«أردوغان» لأمريكا: لا توجد قوة بشرية تقدر علينا

صواريخ باليستية إيرانية

تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

مفاجأة جديدة في قضية طفلي الدقهلية تفجرها «الراقصة شمس»

قضايا وحوادث

قاتل طفليه
قاتل طفليه

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

#

مفاجأة مدوية في واقعة خطف وقتل طفلي الدقهلية

#

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

#

الكشف عن تفاصيل مثيرة بواقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار

الاجهزة الامنية

راقصة

قاتل اطفاله

قريبة سلسيل

كشفت التحقيقات في قضية محمود نظمى، المتهم بقتل طفليه بقرية ميت سلسيل بالدقهلية، عن سر "شمس" التى كانت على علاقة بالمتهم.

وأكدت الراقصة وتدعى "شمس"، خلال استجوابها ضمن التحقيقات التى أجريت لمعرفة دوافع الأب لقتل طفليه، أنها كانت على علاقة بالمتهم محمود نظمى.

وأشارت، الي أنها طلبت منه الزواج أكثر من مرة إلا أنه كان يتعلل بطفليه فى عدم الزواج منها، إلا أنها لم تؤكد أن رغبته فى الزواج منها كانت سببًَا فى الحادث.

وقد أصدرت نيابة شمال الدقهلية، قرارًا بحبس والد الطفلين ريان ومحمد الذين عثر عليهم غرقى أسفل كوبري فارسكور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بقتلهما وتمثيله للجريمة فجر اليوم، بمحافظة دمياط، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كان الأب قد اعترف بارتكاب الجريمة أمام النيابة في اليوم التالي لدفن أبنائه، ومثل جريمته, مشيرا أنه قتلهما لأنه لا يريد عذابهما ويريد أن يدخلا الجنة تبعا لأقواله. 

تعود الواقعة إلى أول أيام عيد الأضحى حين عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط على جثتي طفلين فُقدا من مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: سأرحل عن الزمالك في هذا التوقيت
» أمريكا تحذّر روسيا من الهجوم على إدلب
» بالفيديو.. والدة «جون ماكين» البالغة 106 أعوام تودع نجلها
» ليبيا.. 38 قتيلًا جراء اشتباكات طرابلس
» اغتيال رئيس «جمهورية دونيتسك» داخل مقهى بأوكرانيا
» انفصال عربتي قطار دون إصابات في الإسكندرية
» «الأرصاد»: طقس حار غدًا.. والعظمى 36 (درجات الحرارة)
» بالفيديو.. انهيار طفل بالبكاء بسبب "محمد صلاح"
» القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا فى العالم
» «الأزهر» يدين قمع الاحتلال لاحتجاجات الفلسطينيين
» تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة