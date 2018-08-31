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كوكاكولا تشتري سلسلة مقاهي كوستا

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مقاهى كوستا
مقاهى كوستا

وكالات

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كوكاكولا

كوستا

تستعد شركة كوكاكولا لشراء سلسلة مقاهي كوستا من مالكتها "ويتبريد" في صفقة تقدر قيمتها بـ3 مليارات و900 مليون جنيه استرليني.

وكانت ويتبريد تعتزم عرض أسهم سلسلة المقاهي كشركة منفصلة على المساهمين، لكنها رأت في النهاية أن بيعها سيكون أكثر ربحا.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، أليسون بريتين، إن ويتبريد تركز الآن على سلسلة فنادقها المعروفة باسم "بريميير إن" في بريطانيا وألمانيا.

وكانت ويتبريد قد اشترت كوستا، التي تعد الآن أكبر سلسلة مقاه في بريطانيا، مقابل 19 مليون جنيه استرليني في عام 1995.

وكان للشركة وقتها 39 مقهى فقط. أما الآن فأصبح لديها 2400 مقهى في بريطانيا، وحوالي 1400 في أسواق خارجية. وتمتلك كوستا إكسبريس 8237 ماكينة بيع آلي حول العالم.


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