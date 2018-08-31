النجوم يتعادل إيجابيًا مع الإسماعيلي

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المصريون

الإسماعيلي

النجوم

خطف فريق نجوم إف سي تعادلًا ثمينًا من نظيره الإسماعيلى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى العام.

أحرز هدف الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى بالدقيقة 19، وتعادل للنجوم محمود فتح الله من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ليحصد كل فريق نقطة واحدة ويصلا للنقطة رقم 6.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول ضغط مكثف من الإسماعيلى مع تأمين دفاعى من النجوم، حتى تمكن عبد الرحمن مجدى مهاجم الدراويش هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 19 من عمر اللقاء، ثم تراجع الإسماعيلى وبدأ النجوم فى السيطرة على الكرة مع شن بعض الهجمات الخطرة، جاء أبرزها فى الدقيقة 44 حيث أهدر محمد همام فرصة هدف محقق للنجوم لادراك التعادل، لينتهى الشوط الأول بتقدم الدراويش.

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى ضغط النجوم ليحصلوا على ركلة جزاء مثيرة للجدل بداعى عرقلة عصام الحضرى حارس الإسماعيلى لمحمد همام، أحرز منها محمود فتح الله هدف التعادل فى الدقيقة 54، واستمر ضغط النجوم وكاد أحمد سعيد محمود إحراز الهدف الثانى بعد بينية متقنة من حليمو إلا أن الكرة ارتطمت بالقائم.

وفى الدقيقة 71 التحم باهر المحمدى مع أحمد سعيد الذى سقط داخل منقطة الإسماعيلى ليطالب بركلة جزاء ثانية، إلا أن الحكم اشار باستكمال اللقاء ليعترض الجهاز الفنى للنجوم بشدة، وفى الدقيقة 81 عرقل لاعب الإسماعيلى صلاح أمين أمام المرمى ليمنعه من إحراز هدف ثانى لفريقه، ويطالب الجهاز الفنى للنجوم احتساب ركلة جزاء مرة أخرى، وحصل علاء حسب الله مدرب فريق النجوم على طرد بعد سلسلة الاعتراضات على الحكم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النجوم للنقطة 6 محتلاً المركز التاسع بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة أمام الزمالك، وتعادل فى 3 وخسر مباراة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، بينما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 3 وخسر لقاء وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.


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