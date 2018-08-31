» اغتيال رئيس «جمهورية دونيتسك» داخل مقهى بأوكرانيا

31 أغسطس 2018 - 08:25 م

اغتيل، اليوم الجمعة، "ألكسندر زاخارتشينكو"، رئيس مقاطعة "دونيتسك" الخاضعة للمتمردين الموالين لروسيا، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأفاد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" بأن "زاخارتشينكو"، رئيس ما تسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب المتمردين الموالين لموسكو، قُتل في انفجار استهدفه، أثناء تواجده في مقهىً بمدينة دونيتسك.

ونقل المصدر، عن بيان رسمي نشرته "رئاسة دونيتسك" أن الانفجار تسبب أيضًا بإصابة ما يسمى وزير المالية "ألكسندر تيموفييف"، وفتاة لم تحدد هويتها.

وأضاف البيان أن تحقيقًا فتح على الفور للوقوف على التفاصيل، فيما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن عددًا من المشتبه بهم تم توقيفهم بالفعل.

وتولى زاخارتشينكو المنصب منذ 4 نوفمبر 2014، بعد إعلان المتمردين في المنطقة الاستقلال من طرف واحد، في 7 أبريل 2014، إثر اندلاع اضرابات ونزاع داخلي في أوكرانيا.

ولا تعترف كييف باستقلال المنطقة، وتتهم موسكو بدعم المتمردين فيها، كما لا تعترف باستفتاء أجري بمعزل عنها، منتصف مارس 2014، أعلنت روسيا بموجبه من طرف واحد ضم شبه جزيرة القرم، جنوبي أوكرانيا، إلى أراضيها.

ويرفض المجتمع الدولي تدخلات روسيا في أوكرانيا، وتفرض عدة دول غربية، منذ ذلك الحين، عقوبات وضغوطًا على موسكو لدفعها إلى التراجع.

تجدر الإشارة أن الاضطرابات بدأت في أوكرانيا إثر الإطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، المقرب من موسكو، أواخر عام 2013.