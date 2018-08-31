تعرف على عدد نقاط «صلاح» في سباق الأفضل أوروبيًا

31 أغسطس 2018 - 08:36 م

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن عدد النقاط التي حصل عليها أفضل 10 لاعبين في القارة العجوز، حيث حل الجناح المصري في المركز الثالث.

وحل محمد صلاح في المركز الثالث بترتيب لاعبي أفضل لاعب في وأوروبا بعد حصوله على 134 نقطة، وتفوق على راموس صاحب المركز العاشر في الترتيب بما يزيد على 10 أضعاف.

وحل رونالدو في المركز الثاني بالترتيب حيث حصل على 223 نقطة، بينما وصل لوكا مودريتش إلى 313 نقطة في المركز الأول.

ترتيب اللاعبين وعدد النقاط:

1- لوكا مودريتش (ريال مدريد وكرواتيا) - 313 نقطة.

2 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس / ريال مدريد والبرتغال) - 223 نقطة

3 - محمد صلاح (ليفربول ومصر) - 134 نقطة

4 - انطوان جيزمان (اتليتيكو وفرنسا) - 72 نقطة

5 - ليونيل ميسي (برشلونة والأرجنتين) - 55 نقطة

6 - كيلان مبابي (باريس وفرنسا) - 43 نقطة

7 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا) - 28 نقطة

8 - رافاييل فاران (ريال مدريد وفرنسا) - 23 نقطة

9 - إيدن هازارد (تشيلسي وبلجيكا) - 15 نقطة

10 - سيرجيو راموس (ريال مدريد واسبانيا) - 12 نقطة