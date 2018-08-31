  • الجمعة 31 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
شباب الإخوان (أرشيفية)

قريبًا.. عزل المنتمين لـ«الإخوان» من الجهاز الإدارى للدولة

فيس بوك

هل يجوز عقد القران عبر الإنترنت؟

النمل الأبيض

تضرر أكثر من 10 آلاف منزل من هجمات «النمل الأبيض»

صلاح

تعرف على عدد نقاط «صلاح» في سباق الأفضل أوروبيًا

قاتل طفليه

مفاجأة جديدة في قضية طفلي الدقهلية تفجرها «الراقصة شمس»

اشتباكات طائفية

اشتباكات طائفية في المنيا بسبب بناء كنيسة مخالفة

قمع مسيرة العودة الكبرى

إسقاط طائرة إسرائيلية في غزة

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه

أردوغان

«أردوغان» لأمريكا: لا توجد قوة بشرية تقدر علينا

صواريخ باليستية إيرانية

تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

تعرف على عدد نقاط «صلاح» في سباق الأفضل أوروبيًا

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ابتعد عن تسخين هذه الأطعمة بـ"الميكروويف"

#

إعلامية تدعو على راموس بسبب إصابة صلاح

#

لوفرين: «صلاح» الأفضل في العالم ويستحق هذه الجائزة

#

حملة لمقاطعة شركة مصرية بسبب محمد صلاح

ميسي

المصريون

ليفربول

صلاح

راموس

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن عدد النقاط التي حصل عليها أفضل 10 لاعبين في القارة العجوز، حيث حل الجناح المصري في المركز الثالث.

وحل محمد صلاح في المركز الثالث بترتيب لاعبي أفضل لاعب في وأوروبا بعد حصوله على 134 نقطة، وتفوق على راموس صاحب المركز العاشر في الترتيب بما يزيد على 10 أضعاف.

وحل رونالدو في المركز الثاني بالترتيب حيث حصل على 223 نقطة، بينما وصل لوكا مودريتش إلى 313 نقطة في المركز الأول.

ترتيب اللاعبين وعدد النقاط:

1- لوكا مودريتش (ريال مدريد وكرواتيا) - 313 نقطة.

2 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس / ريال مدريد والبرتغال) - 223 نقطة

3 - محمد صلاح (ليفربول ومصر) - 134 نقطة

4 - انطوان جيزمان (اتليتيكو وفرنسا) - 72 نقطة

5 - ليونيل ميسي (برشلونة والأرجنتين) - 55 نقطة

6 - كيلان مبابي (باريس وفرنسا) - 43 نقطة

7 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا) - 28 نقطة

8 - رافاييل فاران (ريال مدريد وفرنسا) - 23 نقطة

9 - إيدن هازارد (تشيلسي وبلجيكا) - 15 نقطة

10 - سيرجيو راموس (ريال مدريد واسبانيا) - 12 نقطة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: سأرحل عن الزمالك في هذا التوقيت
» أمريكا تحذّر روسيا من الهجوم على إدلب
» بالفيديو.. والدة «جون ماكين» البالغة 106 أعوام تودع نجلها
» ليبيا.. 38 قتيلًا جراء اشتباكات طرابلس
» اغتيال رئيس «جمهورية دونيتسك» داخل مقهى بأوكرانيا
» انفصال عربتي قطار دون إصابات في الإسكندرية
» «الأرصاد»: طقس حار غدًا.. والعظمى 36 (درجات الحرارة)
» بالفيديو.. انهيار طفل بالبكاء بسبب "محمد صلاح"
» القاهرة المدينة الأكثر تلوثًا فى العالم
» «الأزهر» يدين قمع الاحتلال لاحتجاجات الفلسطينيين
» تحذيرًا لأعدائها.. إيران تنقل صواريخ باليستية للعراق

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الطلاق
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة