بتروجت يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود

31 أغسطس 2018 - 08:50 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة بتروجت أمام حرس الحدود، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، باستاد السويس الجديد ضمن فعاليات الأسبوع الخامس للدورى.

بهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد بتروجت إلى 7 نقاط ويتقدم للمركز السادس مؤقتا ، بينما ارتفع رصيد نجوم أف سى إلى 6 نقاط ويرتفع إلى المركز الثامن .

تسيد لاعبو بتروجت اللقاء ودانت لهم السيطرة فى الوقت الذى استبسل فيه لاعبو الحدود للتعبير عن أنفسهم والخروج من سلسلة الهزائم المتتالية ، ورغم حالة الدفاع التى نفذها لاعبو الفريق العسكرى بإحكام إلا أن لاعبو الفريق البترولى أضاعوا العديد من الفرص عن طريق كورييه وماو وأحمد رؤوف .

وفى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر فى وجه عبد الله جمعة لاعب الحدود لحصوله على الإنذار الثانى للخشونة .