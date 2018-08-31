تضرر أكثر من 10 آلاف منزل من هجمات «النمل الأبيض»

31 أغسطس 2018 - 09:00 م

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تضرر أكثر من 10 آلاف منزل في 16 محافظة من هجمات النمل الأبيض.

وكشف تقرير للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حول موقف انتشار النمل الأبيض ومكافحته، أن عدد الوحدات المتضررة بلغ 10 آلاف و343 منزلًا في 16 محافظة جاءت محافظة أسوان في الصدارة بنحو 3 آلاف و500 منزل.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات التى تم تطهيرها بلغ 3070 وحدة وجارٍ مكافحته خاصة فى عدد من قرى المحافظات الأكثر تضررًا وبينها الأقصر وقنا.

وأوضح أن النمل الأبيض ينتشر فى المناطق الصحراوية وفى المنازل المبنية من الطوب اللبن والأسقف الخشبية.

وبخصوص طبيعة الضرر الذي لحق بالمنازل، قال التقرير: إن من بينها تآكل الأسطح الخشبية للكثير منها، وكذلك الأثاث والأبواب والنوافذ الخشبية.

والنمل الأبيض آفة خطيرة يطلق عليها "القرضة"، وتتغذى على مادة السيليولوز الموجدة في الملابس، المفروشات والأثاث.

وتعيش الحشرة بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفًا وثلاثة ملايين حشرة، وتلحق أضرارًا بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.