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بالفيديو.. والدة «جون ماكين» البالغة 106 أعوام تودع نجلها

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جون ماكين ووالتده
جون ماكين ووالتده

وكالات - خالد الشرقاوي

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شاركت روبرتا ماكين، والدة السيناتور الأمريكي الراحل، جون ماكين، البالغة من العمر 106 أعوام، في مراسم تأبين نجلها، اليوم الجمعة، بمبنى الكونجرس في واشنطن.

وبدأت مراسم حفل تأبين ماكين، فى مبنى الكونجرس، بحضور العديد من أفراد عائلته وأصدقائه، ومايك بينس نائب الرئيس الأمريكي.

ومن المقرر أن تقام جنازة ماكين، غدًا السبت، على أن يتم دفنه بعد غد الأحد، فى مقبرة الأكاديمية البحرية الأمريكية، بحسب مجلة "التايم" البريطانية.

وبدت والدة ماكين متأثرة بوفاة نجلها، حيث أظهرت مقاطع الفيديو، روبرتا، وهي تنعى ماكين، حيث حرصت على رسم الصليب وهي بجانب نعش ابنها، وذلك رغم مرضها وإصابتها بجلطة في المخ.

وظهرت "روبرتا" في حفل التأبين على كرسي متحرك، حيث جلست في الصف الأول بحانب زوجة ابنها.

وتوفي السيناتور الأمريكي، يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد معركة قاسية مع سرطان المخ.

ويعتبر ماكين، واحدًا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذًا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.

وعمل "ماكين" في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982، وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عامًا ضابطًا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر، وفي عام 2008 كان مرشحًا للرئاسة الأمريكية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.


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