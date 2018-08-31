مرتضى منصور: رئيس اللجنة الأولمبية «فاسد»

31 أغسطس 2018 - 09:06 م

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، مؤكدًا أن هناك زوبعة منذ 48 ساعة تؤكد أن الجمعية العمومية باطلة، إلا أن كل الإجراءات القانونية سليمة.

وأضاف «مرتضى» على هامش الجمعية العمومية، أن هناك اتهامات بالفساد موجهه لهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية.

وقال رئيس الزمالك: «ما بيني وبين هشام حطب قانون الرياضة، الصادر فى 2017، والمادتين 36 و37 ينصان على أن اللجنة الأولمبية تتبنى تنمية الحركة الرياضية ومتابعة النشاط الأولمبي بالبلاد، وتتولى تقديم ملفات استضافة البطولات الأولمبية».

وأكد مرتضى منصور أن المادة 23 تنص على أن الجهة الإدارية أو لذو الشأن تنص على اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي إذا كان هناك قرار للإدارة مخالف للقانون أو اللائحة، وللجهة الإدارية المختصة اللجوء لمركز التسوية لأبطال أي قرار مخالف للقانون.

كما أكد مرتضى منصور أنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب ضد هشام حطب بسبب صفقة استيراد خيول عربية أصيلة وجود اتهامات بمخالفات مالية على حسب قوله، وكشف مرتضى عن تأسيس هشام حطب شركة لإدارة المنشات الرياضية تقوم بتوريد الملابس الرياضية للاتحادات الرياضية.

وأوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن اللائحة التي أعدتها اللجنة الأولمبية وهى لائحة النظام الأساسي تؤكد أن اللجنة الأولمبية تباشر اختصاصات ومن ضمنها تطوير ونشر الحركة الأولمبية، وتحريم تعاطى المنشطات، بالإضافة إلى تنظيم الدورات الأولمبية، وتتمتع اللجنة الأولمبية بالسلطة المطلقة فى تمثيل الألعاب فى البطولات الأولمبية وتشكيل البعثات المشاركة فى البطولات، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيل اللاعبين فى الاتحادات، والمشاركة فى وضع برامج الاتحادات، ونشر مبادئ اللعب النظيف.

وأضاف رئيس الزمالك أن هشام حطب ليس المسئول عن الجمعيات العمومية، وشدد على أن الجمعية العمومية اختصاص أصيل فى اجتماعاتها وبطلانها وبنودها لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

کما أوضح مرتضى منصور أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خاطبت الزمالك من قبل ورفضت الجمعية العمومية الغير عادية التي كان النادي ينوي إقامتها في مايو الماضي لأن المديرية أكدت بطلان الجمعية وقتها لتعارضها مع قرار النيابة وشدد على أنه تراجع عن إقامة الجمعية العمومية بسبب قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لأنها المنوطة بالإشراف على الجمعيات العمومية وليس للجنة الأولمبية أي دور.