» مرتضى: سأرحل عن الزمالك في هذا التوقيت

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الزمالك

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء صالات الجمباز والكاراتية بالنادي.

وقال «منصور» موجهًا حديثه لأعضاء الجمعية العمومية: «سأرحل إذا طلبتو مني ذلك وسأظل خادما للنادي حتى بعد رحيلي».

وحرص «منصور»، على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على دعمه لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة .

وقال لأعضاء النادي على هامش عمومية القلعة البيضاء المقامة حاليا أنه ومجلس الإدارة ليس لهم جيوب مغلقة وكل الدعم الذي جاء للزمالك تم توجيه مباشرة لصالح القلعة البيضاء سواء في صفقة النقاز أو فرجاني ساسي.

وتابع، «الكل يتحدث عن دعم الشيخ للزمالك ويهاجمون أعضاء المجلس في الوقت الذي حصل فيه البعض على 260 مليون ولم يتحدث معهم أحد .. الزمالك مش "البطة السوداء" ولن أترك البعض يدبر مؤامرة حقيرة ضد مجلس الإدارة المحترم».

وتم فتح باب التسجيل للأعضاء في الجمعية العمومية فى الثانية ظهر الأمس حتى العاشرة مساء نفس اليوم ومن التاسعة صباح اليوم حتى السابعة مساء.

وأقام النادي الأبيض جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية لاعتماد الميزانية وتعديل اللائحة، رغم إعلان اللجنة الأولمبية بطلان إجراءات الجمعية.

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